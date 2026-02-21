Andrea Giovannini ha vinto il bronzo nella mass start del pattinaggio di velocità
Alle Olimpiadi di Milano Cortina l’italiano Andrea Giovannini ha vinto la medaglia di bronzo nella mass start maschile del pattinaggio di velocità. Giovannini ha 32 anni, è di Trento ed è il campione del mondo in carica della mass start. In queste Olimpiadi aveva già vinto la medaglia d’oro nell’inseguimento a squadre, insieme a Davide Ghiotto e Michele Malfatti. La sua è la 30esima medaglia per l’Italia in queste Olimpiadi.
La mass start è l’unica gara di questo sport in cui gli atleti partono tutti insieme, facendo 16 giri della pista lunga 400 metri, ed è quindi anche più caotica e imprevedibile: di solito i pattinatori di velocità fanno gare a cronometro, e devono concentrarsi solo sul fare il tempo migliore possibile, senza essere disturbati dagli avversari.
La gara è stata vinta dal 40enne nederlandese Jorrit Bergsma, seguito dal danese Viktor Hald Thorup. È stata una gara un po’ strana, in cui Bergsma e Thorup hanno tentato dopo pochissimo di seminare il resto del gruppo: si pensava che a un certo punto potessero essere raggiunti almeno da una parte degli altri pattinatori, ma non è successo. La fuga è stata decisiva, e quando Bergsma ha allungato su Thorup l’unica posizione ancora in dubbio è rimasta la terza: sul rettilineo finale c’è stata una grande volata tra molti pattinatori del gruppo più numeroso, che alla fine è stata vinta da Giovannini.
Nella finale di mass start femminile invece l’italiana Francesca Lollobrigida, che era tra le favorite per una medaglia, è arrivata quarta.