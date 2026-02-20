Quentin Griffiths, uno dei fondatori del sito di abbigliamento Asos, è morto cadendo da un grattacielo in Thailandia

Quentin Griffiths, uno dei fondatori dell’e-commerce di abbigliamento Asos, è morto lo scorso 9 febbraio cadendo dal 17esimo piano di un grattacielo a Pattaya, località turistica in Thailandia. La polizia thailandese ha detto a BBC News che Griffiths si trovava nella suite di un hotel di lusso dove alloggiava da tempo; ha aggiunto che era da solo, che l’appartamento in cui si trovava era chiuso dall’interno e che non sono stati riscontrati segni di effrazione né segni riconducibili a violenze. Secondo la polizia al momento l’ipotesi più probabile sembra essere quella di un suicidio. Griffiths era inglese, aveva 58 anni e aveva fondato Asos assieme a Nick Robertson, Andrew Regan e Deborah Thorpe nel 2000: aveva lasciato l’azienda cinque anni dopo, ma aveva continuato a esserne azionista.

