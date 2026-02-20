Le notizie principali in apertura sui giornali di oggi sono diverse: alcuni si occupano dell’arresto, e il successivo rilascio in serata, dell’ex principe Andrea del Regno Unito per l’indagine sui suoi rapporti con il finanziere Jeffrey Epstein, altri aprono sul referendum sulla giustizia e sulle parole della presidente del Consiglio Meloni che in un’intervista a Sky Tg24 ha accolto l’invito del presidente della Repubblica Mattarella ad abbassare i toni. Qualche giornale apre invece sulla prima riunione del Board of Peace promosso dal presidente degli Stati Uniti Trump, il Giornale e Libero titolano sulla polemica fra il presidente francese Macron e Meloni per le dichiarazioni di Meloni sull’omicidio di un militante di estrema destra a Lione, e il Fatto si occupa del decreto sull’energia approvato dal governo.