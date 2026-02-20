L’Italia ha vinto la medaglia di bronzo nella staffetta maschile di short track

Alle Olimpiadi invernali l’Italia ha vinto la medaglia di bronzo nella staffetta maschile 5.000 metri di short track, con il quartetto formato da Pietro Sighel, Thomas Nadalini, Luca Spechenhauser e Andrea Cassinelli (più Lorenzo Previtali come riserva). È la 27esima medaglia per l’Italia alle Olimpiadi di Milano Cortina e la quarta nello short track, dopo quella d’oro nella staffetta mista e quelle d’argento nella staffetta femminile e nei 500 metri con Arianna Fontana. La gara è stata vinta dai Paesi Bassi, che hanno preceduto la Corea del Sud.

Questa era la penultima gara dello short track a queste Olimpiadi: l’ultima gara – la finale dei 1.500 metri femminili – è stata disputata poco dopo, ma non sono arrivate medaglie per l’Italia poiché Arianna Fontana e Arianna Sighel sono arrivate rispettivamente quinta e sesta.