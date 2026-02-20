Celebripost

I photocall dei festival di cinema sono solitamente un momento in cui attori e attrici arrivano, si mettono in posa, nella migliore delle ipotesi fanno facce buffe. Alla Berlinale nei giorni scorsi il cast di Good Luck, Have Fun, Don’t Die ha pensato di sparigliare un po’, con Haley Lu Richardson che ha provato una posa con le gambe in aria (una specie di verticale) e altri che hanno improvvisato una serie di calci e mosse di arti marziali. A farsi notare sempre alla Berlinale ma con posture più tradizionali c’erano anche Pamela Anderson, Ethan Hawke, Charli xcx e Dua Lipa con Callum Turner, tra gli altri. Altrove, meritano una menzione il re Carlo a una sfilata di moda a Londra, Giorgia Meloni alle Olimpiadi a Milano e un po’ dei cantanti che vedremo la settimana prossima sul palco di Sanremo, al Quirinale a Roma.