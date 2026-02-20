In Austria un alpinista è stato condannato per aver causato la morte della compagna abbandonandola durante una scalata

In Austria è stato giudicato colpevole di omicidio colposo l’alpinista che a gennaio stava scalando insieme alla compagna il Grossglockner, la montagna più alta dell’Austria, per la morte di lei, avvenuta proprio durante la scalata, lo scorso 19 gennaio. I due, alpinisti non professionisti, stavano scalando il Grossglockner di notte, con una temperatura di -8 °C. Lei, esausta durante la salita, non riusciva più a muoversi: il compagno l’aveva lasciata nel punto in cui si era fermata, allontanandosi a suo dire per cercare soccorsi, e lei era morta assiderata poco dopo.

Il tribunale ha condannato l’alpinista – di cui sono stati comunicati solo il nome e l’iniziale del cognome, Thomas P. – a cinque mesi di reclusione con sospensione della pena e a una multa da 9.600 euro. Secondo il giudice – che a sua volta è un alpinista con molta esperienza che collabora con squadre di soccorso alpino – Thomas P. avrebbe agito con grave negligenza nei confronti della compagna, che era molto meno esperta di lui, e sarebbe dovuto tornare indietro con lei prima di arrivare al punto in cui non riusciva più a muoversi, riconoscendo per tempo i segnali del suo sfinimento.

Durante il processo è stata ascoltata anche una ex compagna di Thomas P., che ha raccontato di aver vissuto un episodio molto simile a quello della donna che poi è morta: l’ex compagna ha raccontato di una scalata sempre sul Grossglockner, nel 2023, in cui lui l’avrebbe lasciata da sola quando non riusciva più a procedere perché sfinita e con le vertigini.

