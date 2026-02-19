Su quasi tutti i giornali di oggi l’apertura è dedicata alla riunione plenaria del Consiglio superiore della magistratura (CSM), durante la quale il presidente della Repubblica Mattarella è intervenuto per richiamare le altre istituzioni a rispettare il CSM e a mantenere un tono civile nel confronto in vista del referendum sulla giustizia che si terrà il 22 e il 23 marzo; al suo discorso il ministro della Giustizia Nordio, che aveva criticato nei giorni scorsi la gestione del CSM, ha risposto che si adeguerà, mentre successivamente la presidente del Consiglio Meloni ha attaccato i magistrati del tribunale di Palermo per la decisione di risarcire la ong Sea-Watch per il fermo della nave Sea-Watch 3 nel 2019. Il Sole 24 Ore si occupa invece del decreto sui costi energetici approvato ieri dal governo, e i giornali sportivi commentano la sconfitta dell’Inter nell’andata dei playoff di Champions League, dopo quelle di Juventus e Atalanta di martedì.