In Burkina Faso circa 40 guardie forestali sono state uccise in un attacco jihadista 

In Burkina Faso, nella provincia orientale di Gourma, una quarantina di guardie forestali è stata uccisa in un attacco rivendicato dal Gruppo di sostegno all’Islam e ai musulmani (JNIM), movimento jihadista affiliato ad al Qaida. L’attacco è stato compiuto sabato ma è stato reso noto solo oggi, giovedì 19 febbraio. Il JNIM lo ha rivendicato lunedì, secondo l’Agence France-Presse, che ha dato la notizia.

Il Burkina Faso si trova nel Sahel, una fascia di territorio sotto il deserto del Sahara che è particolarmente instabile anche per via dell’intensa attività di vari gruppi jihadisti: negli anni i loro attacchi hanno provocato la morte di migliaia di civili e costretto milioni di persone a lasciare le loro case.