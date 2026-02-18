NewsletterPodcast
Otto scialpinisti sono stati trovati morti a causa di una valanga in California, e uno è ancora disperso

Il gruppo di soccorritori alla ricerca degli scialpinisti, in California (Nevada County Sheriff's Office via AP)
In California, a Castle Peak nella zona del Lake Tahoe, nel nord dello stato, otto scialpinisti sono stati trovati morti a causa di una valanga, avvenuta martedì mattina. Il gruppo era di 15 persone, di cui quattro erano guide esperte. Sei persone sono state trovate vive e soccorse, mentre una è ancora dispersa. Le ricerche sono complicate da un meteo piuttosto avverso, con nevicate pesanti e visibilità molto ridotta.

Le autorità hanno detto che la valanga è stata molto improvvisa e che gli sciatori hanno avuto poco tempo per tentare di mettersi in salvo. È tra le valanghe che hanno provocato più morti negli Stati Uniti.

