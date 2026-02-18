Gli Stati Uniti hanno attaccato tre imbarcazioni di presunti narcotrafficanti, uccidendo 11 persone

Il Southern Command, cioè il comando dell’esercito statunitense che si occupa di America Latina e Caraibi, ha detto che gli Stati Uniti hanno colpito tre imbarcazioni ritenute coinvolte nel contrabbando di droghe illegali, uccidendo 11 persone a bordo. Gli attacchi sono stati compiuti nei Caraibi e nell’oceano Pacifico orientale.

Da inizio settembre gli Stati Uniti hanno attaccato molte imbarcazioni accusate di contrabbandare droga dal Venezuela, senza fornire prove: in tutto ne hanno colpite 43, e hanno ucciso almeno 133 persone. Il contrabbando di droga era stata anche la motivazione usata inizialmente per giustificare la cattura del presidente venezuelano Nicolás Maduro, anche se le reali motivazioni hanno soprattutto a che fare con gli interessi economici statunitensi nella gestione del petrolio venezuelano (obiettivo di cui comunque il presidente Donald Trump non ha fatto mistero).