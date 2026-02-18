L’attore statunitense Shia LaBeouf è stato arrestato in seguito a una rissa nei festeggiamenti di Carnevale a New Orleans

L’attore statunitense Shia LaBeouf è stato arrestato dopo aver aggredito due persone nel corso dei festeggiamenti di Carnevale a New Orleans. Secondo quanto riferito dalla polizia, l’attore è stato prima cacciato da un locale per aver creato disordini, e poi fuori ha preso a pugni ripetutamente una persona. Dopo essersi allontanato, è tornato verso il locale e ha colpito anche un’altra persona. A quel punto è arrivata la polizia che lo ha fermato e arrestato.

LaBeouf ha 39 anni e in passato ha avuto diversi problemi con la giustizia e con l’abuso di droghe illegali e alcol. Era già stato arrestato altre volte per casi simili a quello di New Orleans. Nel 2020 era stato accusato di maltrattamenti fisici e psicologici dall’ex compagna, l’artista britannica Tahliah Debrett Barnett, nota con il nome d’arte di FKA twigs: i due hanno patteggiato nel 2025. Dal punto di vista lavorativo di recente si era fatto notare per la sua interpretazione di Padre Pio in un film di Abel Ferrara, e in Megalopolis di Francis Ford Coppola.