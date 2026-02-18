È morto il giornalista Mimmo Liguoro, storico conduttore del Tg2 e del Tg3

È morto il giornalista Mimmo Liguoro, noto soprattutto per avere condotto il Tg2 e il Tg3 dagli anni Ottanta ai primi Duemila. Aveva 84 anni.

Liguoro ha avuto una lunga carriera dentro la Rai, dove aveva curato tra le altre cose il programma di approfondimento di attualità “Tg2 Pegaso”, e poi le trasmissioni “Tg2 Gulliver”, “Tg3 Cultura e spettacolo”, “Tg2 Mattina”. Era stato caporedattore e conduttore del Tg2 dal 1982 al 1995 e del Tg3 dal 1995 al 2006. Ha insegnato anche giornalismo televisivo all’università di Salerno. Era nato a Torre del Greco, in Campania, il 16 luglio 1941 ed era in pensione dal 2006.