L’Italia ha vinto la medaglia d’argento nella staffetta femminile di short track

La squadra italiana ha vinto la medaglia d’argento nella finale nella staffetta femminile da 3.000 metri di short track. La squadra era composta da Chiara Betti, Elisa Confortola, Arianna Fontana e Arianna Sighel.

A 16 giri dal termine, quando l’Italia era in quarta posizione, una caduta ha fatto finire fuori gara i Paesi Bassi, facendo scivolare l’Italia seconda dietro alla Corea del Sud. Con il parziale di Elisa Confortola le italiane erano passate per poco tempo in prima posizione, per poi chiudere sempre dietro la Corea del Sud con Arianna Fontana. Al terzo posto è arrivato il Canada.