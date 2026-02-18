Nella basilica di San Luca a Bologna sono stati rubati alcuni gioielli che decoravano la nota icona della Madonna

Nella notte fra martedì e mercoledì sono stati rubati alcuni gioielli che decoravano l’icona della Madonna con Gesù bambino nella basilica di San Luca a Bologna. La chiesa, che si trova su un colle a sud del centro, è uno dei simboli della città. L’allarme era disattivato per via di alcuni lavori in corso nella chiesa.

Non è stato danneggiato il dipinto della Madonna, che risale al Dodicesimo o Tredicesimo secolo e che da secoli è meta di pellegrinaggio. I gioielli si trovavano sopra a una lastra d’argento che copre parzialmente l’icona e sono cosiddetti ex voto, cioè doni fatti dai fedeli in segno di riconoscenza per un evento ricondotto all’azione divina, come una guarigione. Il dipinto era protetto da un vetro, trovato in frantumi. Non tutti i gioielli sono stati rubati.