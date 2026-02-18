L’indagine su Francesco Totti per abbandono di minori è stata archiviata

Il tribunale di Roma ha archiviato l’indagine per abbandono di minori a carico di Francesco Totti, famoso ex calciatore della Roma e della Nazionale italiana, della sua attuale compagna Noemi Bocchi e della tata assunta dalla famiglia. Le indagini erano state aperte dopo che Ilary Blasi, presentatrice televisiva ed ex moglie di Totti, aveva sporto denuncia sostenendo che in una sera di maggio del 2023 la figlia minorenne avuta con Totti fosse stata lasciata in casa senza nessun adulto, insieme ai due figli minorenni di Bocchi.

Il giudice per le indagini preliminari ha accolto la richiesta di archiviazione fatta dalla procura. Nel decreto di archiviazione, il giudice ha scritto che se anche i bambini erano stati lasciati soli quella sera dopo cena, non ci sarebbe stato per loro nessun pericolo, visto che la casa era in buone condizioni ed erano provvisti di cibo e denaro, con una persona (la tata) che era stata incaricata, o quanto meno allertata, per intervenire in caso di bisogno. L’avvocato di Blasi ha detto di non ritenere che l’argomentazione del giudice sia corretta e che valuterà con la sua cliente se presentare un ricorso.