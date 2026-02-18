Le elezioni parlamentari anticipate in Bulgaria si terranno il 19 aprile

Mercoledì la presidente bulgara Iliana Iotova ha annunciato che le elezioni parlamentari anticipate in Bulgaria si terranno il prossimo 19 aprile. Il governo era caduto a dicembre dopo settimane di proteste, le più grandi degli ultimi anni. Poco prima dell’annuncio il primo ministro ad interim, Andrey Gyurov (ex vicegovernatore della Banca nazionale bulgara), aveva indicato alla presidente i ministri con cui intende comporre il suo governo. Gyurov era stato nominato l’11 febbraio, e ora dovrà insediarsi: Iotova ha detto che il compito del governo sarà principalmente l’organizzazione delle elezioni.

Quelle di aprile saranno le ottave elezioni nel paese in cinque anni. Le proteste recenti erano iniziate contro la legge di bilancio ma si erano allargate a una serie di problemi sistemici in Bulgaria, come la corruzione e l’immobilismo della politica. A gennaio si era dimesso anche il presidente bulgaro Rumen Radev, che aveva fatto pressione sul precedente governo affinché si dimettesse e ha annunciato di volersi candidare alle elezioni parlamentari. Iotova aveva preso il suo posto in quanto vicepresidente, e nei prossimi mesi dovrebbero tenersi anche le elezioni presidenziali.