Dieci atleti russi e bielorussi potranno gareggiare alle Paralimpiadi rappresentando i rispettivi paesi

Il Comitato paralimpico internazionale ha stabilito che sei atleti russi e quattro bielorussi potranno partecipare alle Paralimpiadi invernali di Milano Cortina 2026 usando la bandiera, la divisa e l’inno dei loro paesi. Russia e Bielorussia erano state escluse dai Giochi di Parigi 2024 come sanzione indiretta all’invasione russa dell’Ucraina, cominciata due anni prima, e al sostegno da parte della Bielorussia. Alcuni sportivi russi e bielorussi però avevano potuto partecipare come atleti individuali e neutrali, in base a quanto deciso dal Comitato olimpico internazionale, e anche alle Olimpiadi di Milano Cortina stanno partecipando 13 atleti russi e 7 bielorussi con gli stessi criteri.

A settembre tuttavia il Comitato paralimpico internazionale aveva deciso di revocare la sospensione parziale per atleti russi e bielorussi che aveva introdotto nel 2023. Poi, a dicembre, il tribunale amministrativo dello Sport di Losanna aveva stabilito che la loro esclusione stabilita dalla Federazione internazionale di sci e snowboard violava lo statuto della federazione stessa, rendendo perciò possibile agli atleti russi e bielorussi che rispettavano i requisiti di provare a qualificarsi per le Olimpiadi invernali.

In seguito alla propria decisione di settembre, e a quella successiva del tribunale di Losanna, il Comitato paralimpico internazionale ha quindi deciso di ammettere due atleti russi nello sci alpino paralimpico, due nello sci di fondo paralimpico e due nello snowboard paralimpico (nei primi due casi un uomo e una donna, nell’ultimo due uomini). Per la Bielorussia invece potranno gareggiare un uomo e tre donne, tutte nello sci di fondo paralimpico.

I Giochi Paralimpici di Milano Cortina 2026 si terranno dal 6 al 15 marzo tra Milano, Cortina d’Ampezzo, Tesero e Verona. Valeriy Sushkevych, il presidente del Comitato paralimpico ucraino, ha criticato duramente la decisione del Comitato internazionale.

