Ci sono notizie diverse in apertura sui giornali di oggi: molti si occupano della polemica sulla richiesta del ministero della Giustizia al comitato per il no al referendum in programma il 22 e il 23 marzo di comunicare i nomi dei propri finanziatori, altri titolano sulla riunione di giovedì prossimo del Board of Peace promosso dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump e sulla partecipazione dell’Italia all’incontro. La Stampa apre sulla visita alla sua redazione del presidente della Repubblica Mattarella, qualche giornale segue la vicenda del trapianto di cuore sbagliato su un bambino di Napoli, e il Giornale si occupa dei rapporti fra il Movimento 5 Stelle e Hannoun, presidente dell’associazione palestinesi in Italia.