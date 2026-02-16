Nel Rhode Island c’è stato un attacco armato ad una partita di hockey di studenti: due persone sono state uccise

Lunedì a Pawtucket, nello stato statunitense del Rhode Island (poco lontano dalla capitale Providence), una persona ha sparato alcuni colpi di pistola durante una partita di hockey di studenti delle scuole superiori, uccidendo due persone. Poco dopo è morto anche il sospettato aggressore, sembra dopo essersi a sua volta sparato, secondo quanto detto dalla polizia locale. Almeno altre tre persone sono in ospedale in condizioni critiche. Al momento ci sono poche informazioni sull’accaduto: la capa della polizia locale Tina Goncalves ha detto di ritenere che sia stato «un attacco mirato, forse per una disputa familiare», al momento senza aggiungere altro. Non ci sono informazioni né sull’identità di chi ha sparato né su quella delle persone uccise.