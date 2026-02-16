Sono due le notizie principali che si dividono le aperture dei giornali di oggi: la polemica sulle dichiarazioni del ministro della Giustizia Nordio che, in vista del referendum sulla giustizia che si terrà il 22 e il 23 marzo, ha detto che la riforma correggerebbe l’attuale “meccanismo para-mafioso” di funzionamento del Consiglio Superiore della Magistratura, e le medaglie d’oro vinte ieri alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina da Federica Brignone nello slalom gigante di sci e da Lisa Vittozzi nel biathlon.