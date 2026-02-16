C’è stato un incidente sulla A1 tra i caselli di Firenze Sud e Incisa-Reggello: ci sono code in entrambe le direzioni

Sull’autostrada A1, in direzione Sud, tra i caselli di Firenze Sud e Incisa-Reggello c’è stato un incidente. Il traffico è bloccato su entrambe le carreggiate: verso Roma ci sono 6 chilometri di coda e verso Firenze ce ne sono 5. Autostrade per l’Italia ha fatto sapere che un camion ha urtato la barriera spartitraffico invadendo parzialmente anche la carreggiata opposta.

Sul posto, dalle 8:30 di questa mattina, stanno lavorando due squadre dei vigili del fuoco: è stata inoltre inviata un’autogru per rimuovere il mezzo pesante e mettere in sicurezza la strada. Secondo le prime informazioni nell’incidente è rimasto ferito solo il conducente del camion, un uomo di 38 anni che è stato portato in ospedale in codice giallo.