È morto a 52 anni il critico cinematografico e youtuber Federico Frusciante

È morto a 52 anni Federico Frusciante, critico cinematografico molto noto su Internet per le recensioni e i video di analisi sul cinema che pubblicava sul suo canale YouTube. Era nato a Pontedera nel 1973, e a 25 anni Frusciante aveva aperto a Livorno un negozio di noleggio di film, che aveva mantenuto fino al 2022: una ventina d’anni fa, proprio dal negozio aveva cominciato a pubblicare i primi video di critica cinematografica, che avevano riscosso da subito un buon successo, anche per lo stile esplicito e provocatorio di Frusciante. Di recente aveva avviato un progetto collettivo insieme a Francesco Alò, Davide Marra e Mattia Ferrari, chiamato “Criticoni”.