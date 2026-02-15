Sulle prime pagine dei giornali di oggi si parla molto del discorso fatto dal segretario di Stato statunitense Marco Rubio alla Conferenza sulla sicurezza di Monaco, in Germania. Ci sono anche riferimenti alla decisione di Giorgia Meloni di partecipare come “paese osservatore” al Consiglio di pace per Gaza, il comitato internazionale promosso dal presidente statunitense Donald Trump che dovrebbe gestire la transizione nella Striscia. Su vari giornali nazionali e locali ci sono aggiornamenti sul caso del bambino a cui è stato trapiantato un cuore danneggiato. Infine si parla dei ritardi nella circolazione dei treni ad alta velocità causati da danni sulle linee Roma-Napoli e Roma-Firenze, che secondo il gruppo Ferrovie dello Stato sarebbero dovuti ad atti dolosi.