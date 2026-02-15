Lorenzo Sommariva e Michela Moioli hanno vinto l’argento nello snowboard cross

La squadra italiana composta da Lorenzo Sommariva e Michela Moioli ha vinto la medaglia d’argento nella gara mista di snowboard cross, la gara in cui si corre su curve, dossi, gobbe e salti in 4 alla volta, e vince chi arriva primo al traguardo. Sommariva e Moioli sono arrivati davanti alla Francia e dietro alla Gran Bretagna. La loro è la 21esima medaglia italiana a Milano Cortina 2026: il risultato migliore di sempre alle Olimpiadi invernali.