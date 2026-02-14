Ci sono ritardi sui treni ad alta velocità per alcuni danni alle linee tra Roma, Napoli e Firenze

La circolazione dei treni ad alta velocità sta subendo ritardi fino a un’ora e mezza a causa di danni sulle linee Roma-Napoli e Roma-Firenze, che secondo Trenitalia sarebbero dovuti ad atti dolosi. I ritardi stanno impattando a catena sul resto della rete: i treni ad alta velocità vengono talvolta instradati su altri binari, allungando i tempi di percorrenza e rallentando il traffico. In particolare ci sono stati danni alle infrastrutture tra Salone e Labico, dove sono stati trovati alcuni cavi bruciati, e tra Tiburtina e Settebagni, tutti intorno a Roma.

Anche sabato scorso c’erano stati diffusi ritardi sulle linee ad alta velocità, a causa di quelle che secondo Trenitalia erano state «azioni di sabotaggio». Il caso peggiore si era verificato a Castel Maggiore, vicino a Bologna, dove aveva preso fuoco un deviatoio, il dispositivo che congiunge due o più binari. Sta indagando la sezione antiterrorismo della Polizia.

