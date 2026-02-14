La notizia principale in apertura su molti giornali di oggi è il discorso del cancelliere tedesco Merz alla conferenza sulla sicurezza di Monaco, in Germania, nel quale ha criticato il presidente degli Stati Uniti Trump, responsabile secondo lui di aver creato una profonda frattura fra Stati Uniti e Europa e di aver sconvolto l’ordine internazionale con le sue azioni. Il Giornale e il Fatto si occupano invece della campagna per il referendum sulla giustizia in programma a marzo, il Manifesto dello sciopero delle firme di ieri dei giornalisti della Rai contro il direttore di Rai Sport, e Libero e la Verità dell’indagine per falso a Ravenna su sei medici, sospettati di aver emesso certificati falsi per non far andare delle persone migranti nei centri di permanenza per il rimpatrio. I giornali sportivi presentano la partita di stasera fra Inter e Juventus per il campionato di Serie A maschile di calcio.