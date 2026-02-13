Due persone sono state uccise e una ferita a colpi di arma da fuoco in un dormitorio dell’Università del South Carolina

Giovedì sera (ora locale) c’è stato un attacco armato in un dormitorio dell’Università del South Carolina, nella cittadina di Orangeburg: l’università ha detto che due persone sono morte, e un’altra è stata ferita. Orangeburg è una cittadina che si trova circa 70 chilometri a sud della capitale dello stato, Columbia.

Non ci sono molte informazioni sull’attacco: l’università ha detto di non essere ancora riuscita a identificare le vittime né la persona che ha sparato, e non si sa nemmeno se questa persona si trovi ancora nel dormitorio o sia fuggita. L’Uuniversità ha detto che il campus è stato temporaneamente chiuso per motivi di sicurezza, e ha chiesto alla polizia di aprire un’indagine.