Matteo Salvini ha detto che impedirà gli scioperi aeroportuali del 17 febbraio e del 7 marzo perché si sovrappongono alle Olimpiadi

Il ministro dei Trasporti Matteo Salvini ha detto che precetterà i lavoratori del settore aereo per gli scioperi previsti il 17 febbraio e il 7 marzo, dato che sono nel periodo delle Olimpiadi e delle Paralimpiadi. Erano stati convocati dai principali sindacati di settore, che protestano per un mancato avanzamento delle trattative sui contratti nazionali. Salvini l’ha dichiarato durante l’inaugurazione di una mostra a Milano venerdì pomeriggio, aggiungendo che il documento ufficiale sarebbe arrivato a breve.

Negli scorsi giorni il ministero e la Commissione di garanzia sugli scioperi avevano chiesto ai sindacati di spostare gli scioperi per evitare che avvenissero durante le Olimpiadi invernali, che termineranno il 22 febbraio, e le Paralimpiadi invernali, che si svolgeranno sempre fra Milano e Cortina d’Ampezzo fra il 6 e il 15 marzo. Poche ore prima dell’annuncio di Salvini i sindacati avevano deciso comunque di procedere, invocando il diritto allo sciopero.