La snowboarder italiana Michela Moioli ha vinto la medaglia di bronzo nello snowboard cross alle Olimpiadi di Milano Cortina. È la terza medaglia olimpica per Moioli, dopo quella d’oro vinta nel 2018 a Pyeongchang e quella d’argento nella gara a squadre vinta nel 2022 a Pechino. In gara Moioli non era partita benissimo, ed è stata infatti ultima per buona parte del tracciato (si gareggiava in 4), ma è riuscita a recuperare e a chiudere in terza posizione. La gara è stata vinta dall’australiana Josie Baff, mentre è arrivata seconda la ceca Eva Adamczykova.

Intorno a Moioli ieri c’era stata una certa preoccupazione, e si era pensato che potesse non partecipare: era caduta in modo brusco in allenamento, sbattendo anche la faccia (Moioli ha ancora sul mento un segno della caduta). Michela Moioli ha 30 anni ed è di Alzano lombardo, un paese in provincia di Bergamo. Un po’ come Federica Brignone, ha vinto tutto nel suo sport, avendo vinto oltre alle medaglie olimpiche tre Coppe del Mondo (nel 2016, 2018 e 2020) e i Mondiali del 2025. Con la medaglia di Moioli l’Italia è ora a 18 medaglie vinte alle Olimpiadi di Milano Cortina, di cui sei d’oro, tre d’argento e nove di bronzo.

Lo snowboard cross è una disciplina in cui gli atleti, divisi in gruppi da quattro, scendono per un pendio pieno di curve, dossi, e salti, e vince chi arriva prima. Ha inoltre un formato particolare, che lo rende avvincente: dopo le prime discese di qualifica, in cui le atlete scendono da sole cercando di metterci meno tempo possibile, si passa a una fase a eliminazione diretta, con gare da 4 in cui solo le prime 2 si qualificano per la fase successiva.