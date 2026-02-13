Le notizie principali in apertura sui giornali di oggi sono l’incontro informale fra i capi di stato e di governo dei paesi dell’Unione Europea sulla competitività che si è tenuto ieri in Belgio e le Olimpiadi invernali di Milano Cortina, con le medaglie d’oro vinte ieri da Federica Brignone nel Super-G di sci e da Francesca Lollobrigida nei 5.000 metri di pattinaggio di velocità e quella d’argento di Arianna Fontana nei 500 metri dello short track. Qualche giornale titola invece sulla polemica per le dichiarazioni del magistrato Gratteri sul referendum sulla riforma della giustizia, il Manifesto si occupa delle nuove norme sulla sicurezza decise dal governo, e il Fatto della richiesta di dimissioni da parte del ministro degli Esteri francese per Francesca Albanese, la relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati.