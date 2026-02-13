Celebripost

Ieri è iniziato il Festival del cinema di Berlino, che si concluderà il 22 febbraio: Michelle Yeoh ha ricevuto l’Orso d’oro onorario, il premio alla carriera assegnato durante la cerimonia di apertura. Sul red carpet c’erano anche il regista Wim Wenders, membro della giuria principale, e volti noti come Bella Ramsey e Neil Patrick Harris. Sta invece per concludersi il Festival del cinema di Santa Barbara, in California, dove anche Leonardo DiCaprio, Sean Penn e Benicio del Toro, protagonisti di Una battaglia dopo l’altra, sono stati omaggiati con un premio alla carriera. Poi la prima di Crime 101, con Ben Affleck, Matt Damon e alla famiglia Hemsworth; Margot Robbie a quella di Cime tempestose; per finire: Justin Baldoni che si presenta in tribunale per le cause legali in corso con Blake Lively, e un po’ di persone alle Olimpiadi, sia in gara che sugli spalti.