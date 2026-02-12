In Germania centinaia di voli di Lufthansa sono stati cancellati per uno sciopero

Giovedì in Germania centinaia di voli della compagnia aerea tedesca Lufthansa sono stati cancellati a causa di uno sciopero dei piloti e del personale di volo, indetto dai sindacati in segno di protesta contro alcuni tagli alle spese fatti dall’azienda. Sul suo sito, Lufthansa ha raccomandato ai passeggeri di controllare lo stato del proprio volo prima di andare in aeroporto, e ha scritto che cercherà di spostare i passeggeri rimasti a terra su altri voli operati da altre compagnie aeree del gruppo o da compagnie partner. Tra i voli cancellati ce ne potrebbero essere anche di internazionali, tra cui alcuni diretti in Italia. Per i voli nazionali, i biglietti aerei possono anche essere convertiti in biglietti del treno con la compagnia Deutsche Bahn, senza costi aggiuntivi.

Il sindacato VC, che rappresenta circa 4.800 piloti, ha indetto lo sciopero per fare pressione affinché vengano pagati contributi per la pensione più elevati. Il sindacato degli assistenti di volo, UFO, ha invitato i dipendenti a scioperare contro il programma di chiusura della compagnia aerea regionale Lufthansa CityLine, in vista del quale non sono è stato ancora negoziato un piano sociale. Mercoledì il responsabile delle risorse umane di Lufthansa, Michael Niggemann, aveva detto che le richieste sindacali erano eccessive.