La Nazionale italiana di cricket ha vinto per la prima volta ai Mondiali maschili, contro il Nepal

Ai Mondiali maschili di cricket T20 – che si stanno svolgendo tra India e Sri Lanka – l’Italia ha battuto il Nepal 124 a 123. È una vittoria notevole e storica perché è la prima volta che la Nazionale italiana partecipa a un Mondiale, ma soprattutto perché è la prima volta che vince una partita. Oltretutto, il Nepal è una squadra molto più forte, almeno sulla carta: nel ranking mondiale, infatti, si trova alla 16esima posizione, mentre l’Italia si trova alla 27esima.

Nonostante il punteggio possa far sembrare la partita equilibrata, l’Italia ha vinto per dieci wicket, cioè in modo molto netto. Per capire meglio: nel cricket T20 (la versione più breve e veloce del gioco, e la più popolare) ogni squadra ha un turno di battuta e un turno di difesa. Una squadra inizia il proprio turno di battuta con dieci battitori e lo termina quando tutti sono eliminati oppure, se è la seconda a battere, quando supera il punteggio degli avversari indipendentemente dal numero di battitori che non sono ancora stati eliminati. Vincere per dieci wicket, insomma, significa che la squadra al secondo turno (l’Italia, in questo caso) è riuscita a superare i punti degli avversari senza perdere neanche un battitore.

In questi Mondiali l’Italia aveva giocato solo un’altra partita prima di questa, contro la Scozia il 9 febbraio, perdendo 207 a 134.

Come ha raccontato Ultimo Uomo, la sola qualificazione dell’Italia ai Mondiali è stata importantissima. Risultati del genere, infatti, permettono di attirare fondi, migliorare le infrastrutture e dare visibilità al cricket in Italia, dove è seguito ancora molto poco. Sono tutte cose importanti, soprattutto in vista delle Olimpiadi di Los Angeles del 2028, che saranno le prime in oltre cento anni ad avere un torneo di cricket e a cui l’Italia proverà a partecipare.

– Leggi anche: Nel campo di cricket più importante al mondo si gioca in discesa