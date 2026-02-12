Le notizie principali su cui aprono i giornali di oggi sono il disegno di legge sull’immigrazione approvato ieri dal Consiglio dei ministri che contiene vari provvedimenti restrittivi sull’accoglienza delle persone migranti, il voto alla Camera sul decreto per la fornitura di armi all’Ucraina, con il gruppo che fa capo a Vannacci che ha votato a favore della fiducia al governo ma contro sul testo del decreto, e l’incontro fra i capi di stato e di governo dell’Unione Europea sulla competitività che si terrà oggi in Belgio. Qualche giornale titola invece sulla richiesta del ministro degli Esteri francese di dimissioni di Francesca Albanese dall’incarico di relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati, mentre su tutte le prime pagine molto spazio e foto sono dedicati alle vittorie della medaglia d’oro alle Olimpiadi invernali delle due coppie italiane nel doppio maschile e femminile di slittino.