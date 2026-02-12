L’Italia ha vinto la medaglia di bronzo nella staffetta mista di slittino

La squadra italiana composta da Verena Hofer, Simon Kainzwaldner, Emanuel Rieder, Dominik Fischnaller, Andrea Voetter e Marion Oberhofer è arrivata terza nella staffetta mista di slittino, chiudendo la gara con un tempo complessivo di 3 minuti, 42 secondi e 521 millesimi. Al secondo posto è arrivata l’Austria e al primo la nazionale data per favorita, la Germania. È la quarta medaglia dell’Italia nello slittino: mercoledì Voetter e Oberhofer avevano vinto la medaglia d’oro nel doppio femminile, e circa un’ora dopo Emanuel Rieder e Simon Kainzwaldner avevano fatto lo stesso nella gara maschile. Tre giorni prima Dominik Fischnaller aveva vinto il bronzo nella gara maschile in singolo.