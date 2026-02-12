Arianna Fontana ha vinto la medaglia d’argento nello short track femminile

Arianna Fontana ha vinto la medaglia d’argento nella gara di short track femminile, chiudendo in 42,294 secondi e arrivando dietro all’olandese Xandra Velzeboer, che ha disputato una gara eccezionale e ha dominato in tutte le batterie. Per Fontana è comunque un risultato importantissimo: era già l’italiana più medagliata di sempre, ma con questo secondo posto ha eguagliato il record dell’italiano finora più vincente alle Olimpiadi, lo schermidore Edoardo Mangiarotti, che ne vinse 13 tra il 1936 e il 1960. Martedì Fontana aveva vinto con la squadra italiana la medaglia d’oro nella staffetta mista di short track, piazzandosi davanti a Canada, Belgio e Cina.