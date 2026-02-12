È morto a 92 anni lo scrittore olandese Cees Nooteboom

Mercoledì è morto a 92 anni Cees Nooteboom, scrittore, poeta, drammaturgo e saggista olandese le cui opere sono state tradotte in decine di lingue. Nato nel 1933 all’Aia, pubblicò il suo primo libro, Philip e gli altri, nel 1955. Il suo romanzo più noto è Rituali, edito in Italia da Iperborea, che ha pubblicato in Italia 19 suoi libri in tutto: fu il primo a essere tradotto in inglese, quello con cui guadagnò fama internazionale e che nel 1989 divenne il soggetto dell’omonimo film, diretto dal regista Herbert Curiel. Altri romanzi noti sono Il canto dell’essere e dell’apparire, La storia seguente, Il giorno dei morti. Nooteboom è morto sull’isola di Minorca, in Spagna, dove viveva da anni.