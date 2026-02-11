Lo sciatore svizzero Franjo von Allmen ha vinto la terza medaglia d’oro in tre gare disputate

Mercoledì mattina lo sciatore svizzero Franjo von Allmen ha vinto la gara di Super-G maschile disputata a Bormio, ottenendo così la sua terza medaglia d’oro a queste Olimpiadi invernali in tre gare disputate finora nello sci alpino maschile. Von Allmen infatti aveva vinto la discesa libera, sabato, e la combinata alpina, lunedì (in coppia con lo svizzero Tanguy Nef). Sono risultati notevoli anche perché in ogni gara von Allmen è riuscito a battere il suo connazionale Marco Odermatt, lo sciatore più completo che ha dominato gli ultimi anni dello sci alpino.

Grazie a questi risultati von Allmen è diventato il quarto sciatore di sempre a vincere tre medaglie d’oro nella stessa Olimpiade invernale dopo l’austriaco Toni Sailer a Cortina nel 1956, il francese Jean-Claude Killy a Grenoble 1968 e la sciatrice croata Janica Kostelic a Salt Lake City 2002.

Von Allmen ha 24 anni e disputa unicamente le discipline veloci, ovvero discesa libera e Super-G (la combinata alpina prevede una manche di discesa libera). È campione del mondo in carica di discesa libera e combinata a squadre, titoli vinti ai Mondiali di Saalbach-Hinterglemm, in Austria, un anno fa. Dopo questa medaglia d’oro di von Allmen la svizzera è seconda nel medagliere, dietro solo alla Norvegia, grazie a quattro ori (di cui tre ottenuti da von Allmen), un argento e un bronzo.