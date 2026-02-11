Fra le notizie principali in apertura sui giornali di oggi ci sono il voto di fiducia chiesto dal governo e in programma oggi alla Camera sul decreto sulla fornitura di armi all’Ucraina, i rapporti fra i paesi dell’Unione Europea in vista dell’incontro informale fra i capi di stato e di governo sulla competitività in programma domani in Belgio, e il voto del parlamento europeo che ha approvato la possibilità di trasferire in paesi terzi le persone migranti e una lista di paesi sicuri di provenienza in cui rimpatriarle. Il Messaggero intervista poi il ministro degli Esteri Tajani, il Fatto si occupa del referendum sulla riforma della giustizia, la Verità degli “Epstein files” e Domani delle nomine che dovrà decidere il governo per i dirigenti delle società pubbliche.