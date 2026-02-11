In Madagascar almeno 20 persone sono morte per via delle alluvioni provocate dal ciclone Gezani

In Madagascar almeno 20 persone sono morte per via delle alluvioni e dei grossi danni causati dal ciclone tropicale Gezani, che ha colpito il paese martedì: 15 persone risultano disperse, e almeno 33 sono state ferite. Il ciclone ha colpito soprattutto la zona di Toamasina, la seconda città più grande del Madagascar, nell’est del paese, provocando il crollo di moltissimi edifici. Gezani è il secondo ciclone a colpire il Madagascar quest’anno: dieci giorni fa Fytia, un altro ciclone tropicale, aveva causato la morte di 14 persone.