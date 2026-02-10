I Paesi Bassi hanno arrestato 15 persone accusate di aver diffuso contenuti propagandistici sullo Stato Islamico su TikTok

Martedì nei Paesi Bassi sono state arrestate quindici persone accusate di aver diffuso su TikTok contenuti propagandistici sullo Stato Islamico. L’indagine è cominciata ad agosto dopo la segnalazione alle autorità nederlandesi di un account su TikTok che pubblicava video sottotitolati in olandese in cui incoraggiava le persone a entrare a far parte dello Stato Islamico esaltando l’idea di diventare martiri.

Tra le persone arrestate la più giovane ha 16 anni, mentre la più anziana ne ha 53. Tredici delle persone arrestate hanno la cittadinanza siriana e quattro quella nederlandese (due di loro le hanno entrambe). Il principale sospettato nell’indagine era stato arrestato a gennaio.