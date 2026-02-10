Ci sono molte notizie diverse in apertura sui giornali di oggi: l’incontro informale fra i capi di stato e di governo dei paesi dell’Unione Europea in programma giovedì sul tema della competitività dell’Europa, le polemiche sulla Rai dopo la disastrosa telecronaca della cerimonia inaugurale delle Olimpiadi del direttore di Rai Sport Petrecca, l’indagine della procura di Milano che ha messo sotto controllo giudiziario Foodinho srl, la società che gestisce le consegne di Glovo, il referendum sulla riforma della giustizia in programma il 22 e il 23 marzo, il rinvio a giudizio di Maria Rosaria Boccia, accusata di stalking, lesioni e interferenze illecite nei confronti dell’ex ministro della Cultura Sangiuliano, e ancora la questione “sicurezza” dopo gli scontri durante le manifestazioni e il presunto sabotaggio alle linee ferroviarie. Repubblica non esce per lo sciopero dei giornalisti che protestano contro le trattative per la vendita del giornale.