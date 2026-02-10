La chat per appassionati di videogiochi Discord introdurrà la verifica obbligatoria dell’età

A partire da marzo tutti gli utenti che hanno un profilo su Discord, una popolare chat per appassionati di videogiochi, saranno classificati come adolescenti fino a che non verificheranno la loro età. Chi vorrà avere accesso ai canali dove c’è un limite d’età, disattivare le richieste di messaggi da persone che non si conoscono, parlare in un canale pubblico o attivare l’impostazione dei comandi con un limite d’età dovrà essere sottoposto alla verifica dell’età.

Discord ha spiegato che questa misura riguarderà solo una parte minima degli utenti della piattaforma, gli altri continueranno a usare Discord come fanno ora, senza il bisogno di verificare l’età.

La verifica può essere fatta tramite scansione facciale o facendo la scansione di un documento. La piattaforma ha chiarito che i dati biometrici e quelli della carta d’identità servono solo per la verifica dell’età e che i documenti vengono cancellati subito dopo essere stati verificati.

Discord ha anche detto che creerà un organo di consiglio di cui faranno parte alcuni utenti minorenni che utilizzano Discord: il consiglio si riunirà nove volte tra settembre 2026 e maggio 2027 per discutere di sicurezza, benessere e altre questioni legate all’uso della piattaforma. Le candidature chiuderanno a maggio 2026 e per il momento sono riservate ai cittadini statunitensi di età compresa tra i 13 e i 17 anni.