È morta a 85 anni Patrizia de Blanck, noto personaggio televisivo italiano

È morta a 85 anni Patrizia de Blanck, nota per aver partecipato come ospite e commentatrice in diversi popolari programmi televisivi italiani. Era discendente da una famiglia nobiliare, e si presentava come Contessa de Blanck y Menocal. La sua fama era iniziata nel 2002, quando fu scelta come ospite fissa al programma Chiambretti c’è, di Piero Chiambretti. Poi, durante la prima edizione del reality show L’isola dei famosi, nel 2003, commentò dallo studio la partecipazione di sua figlia Giada come concorrente. Nel 2008 partecipò anche lei come concorrente al reality show, e nel 2020 anche al Grande Fratello VIP. Fu opinionista anche dei programmi di Barbara D’Urso Pomeriggio Cinque e Domenica Live.