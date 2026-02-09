Ci sono notizie diverse in apertura sui giornali di oggi: molti titolano sulle parole della presidente del Consiglio Meloni, che ha definito “nemici dell’Italia” i responsabili degli scontri di sabato durante un corteo contro le Olimpiadi a Milano e gli autori dei presunti sabotaggi alle linee ferroviarie che hanno provocato forti ritardi, sempre sabato. Altri aprono sulla rinuncia del comico Andrea Pucci a partecipare al festival di Sanremo per gli insulti e le minacce ricevute dopo l’annuncio della sua presenza, altri ancora si occupano dei contenuti del decreto “sicurezza” approvato la settimana scorsa dal governo, e Domani segue le notizie sulla frana di Niscemi, in Sicilia. I giornali sportivi si dividono fra le celebrazioni delle sei medaglie vinte ieri dall’Italia alle Olimpiadi invernali e i risultati del campionato maschile di calcio di Serie A, con la vittoria dell’Inter e il pareggio della Juventus.