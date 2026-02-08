Riccardo Lorello ha vinto a sorpresa la medaglia di bronzo nei 5.000 metri del pattinaggio di velocità
Domenica l’atleta italiano Riccardo Lorello ha inaspettatamente vinto la medaglia di bronzo nella gara dei 5.000 metri del pattinaggio di velocità, alla seconda giornata delle Olimpiadi di Milano Cortina. È già la settima medaglia vinta in questi Giochi dall’Italia, e la seconda nel pattinaggio di velocità. La medaglia d’oro è stata vinta dal norvegese Sander Eitrem, mentre quella d’argento dal ceco Metodej Jilek: entrambi hanno gareggiato sotto il tempo del record olimpico.
Lorello ha 23 anni, è di Milano e queste sono le sue prime Olimpiadi. Non è ancora molto conosciuto nello speed skating e il suo miglior risultato finora era stato l’argento vinto il mese scorso agli Europei, sempre nei 5.000 metri.
Il pattinaggio di velocità, o speed skating, si chiama così perché tra le tre discipline di pattinaggio su ghiaccio delle Olimpiadi invernali è quella in cui atlete e atleti vanno più veloci. Nelle gare maschili si raggiungono i 65 chilometri orari. La pista è molto lunga, 400 metri con due rettilinei da 111,8 metri ciascuno. Lo svolgimento delle gare inoltre è fatto apposta per consentire a chi pattina di concentrarsi solo sul percorrere la distanza nel minor tempo possibile (a eccezione dell’inseguimento e della mass start, due formati aggiunti di recente).
Nel pattinaggio di velocità si gareggia contro il tempo: lo si fa in due alla volta, ma solo per comodità organizzativa e comunque ben distanziati. E vince chi ci mette meno di tutti gli altri a percorrere la distanza di gara.