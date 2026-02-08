Dominik Fischnaller ha vinto la medaglia di bronzo nello slittino singolo maschile

A Cortina d’Ampezzo, l’atleta italiano Dominik Fischnaller ha vinto la medaglia di bronzo nello slittino con un tempo complessivo di 3:32,125 secondi. La finale dello slittino era in corso da ieri, quando erano state fatte le prime due delle quattro manche. Vinceva l’atleta con il miglior tempo complessivo e Fischnaller ha mantenuto sempre il terzo posto.

Fischnaller ha 32 anni ed è il miglior slittinista italiano in circolazione. In carriera ha già vinto una medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Pechino del 2022, tre medaglie di bronzo ai Mondiali e otto medaglie agli Europei, tra cui due ori (vinti nel 2019 e nel 2020).

Lo slittino è l’unico sport di scivolamento dove si parte da seduti. Si impugnano due sbarre per prendere lo slancio, poi ci si spinge con dei guanti chiodati e infine ci si mette a pancia in su sullo slittino. Si sterza con i movimenti del corpo per mantenersi in una traiettoria ideale lungo le curve della pista.