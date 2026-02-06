L’aeroporto di Berlino-Brandeburgo ha sospeso molti voli per via del ghiaccio sulle piste

L’aeroporto di Berlino-Brandeburgo, il terzo più grande della Germania, ha sospeso molti voli in programma per la mattina di venerdì a causa delle condizioni meteo, che «hanno reso impossibili decolli e atterraggi». La sospensione è dovuta al cosiddetto “gelicidio”, cioè una pioggia che cade ancora liquida anche se a temperatura inferiore a 0 °C ma che gela immediatamente al contatto con le superfici, formando uno strato di ghiaccio molto scivoloso che rende pericolose le operazioni di volo. Una portavoce dell’aeroporto ha detto che al momento non è possibile stabilire quando i voli riprenderanno e che, nonostante il personale abbia cercato di liberare le piste dal ghiaccio durante la notte, al momento le superfici sono ancora piuttosto scivolose. Per lo stesso motivo, giovedì scorso l’aeroporto aveva cancellato decine di voli.

