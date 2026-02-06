Neil Young ha cancellato tutte le date del suo tour europeo

Il cantautore canadese Neil Young ha annullato tutte le date del tour europeo che avrebbe dovuto fare quest’estate con i Chrome Hearts. Lo ha fatto sapere con un breve messaggio sul suo sito: «Ho deciso di prendermi una pausa e non fare il tour in Europa, questa volta. Grazie a tutti quelli che avevano comprato il biglietto. Mi dispiace deludervi, ma non è il momento».

Il tour europeo, che era molto atteso, avrebbe dovuto cominciare il 19 giugno a Manchester, in Inghilterra, e concludersi in Italia, a Udine, il 26 di luglio.

