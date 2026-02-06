È morto a 86 anni il giornalista sportivo Cesare Castellotti, a lungo corrispondente di “90° minuto”

Cesare Castellotti, giornalista sportivo della Rai noto per essere stato uno dei più longevi corrispondenti della trasmissione 90° minuto, è morto a 86 anni. Castellotti aveva cominciato a lavorare in Rai negli anni Sessanta, seguendo soprattutto lo sport e la cronaca locale di Torino, in particolare le agitazioni sindacali all’interno della FIAT. Entrò nella redazione di 90° minuto nel 1976 e ci rimase per quasi vent’anni, raccontando dal campo le partite di Juventus e Torino e diventando uno dei volti più famosi della trasmissione. Lavorò anche al TGR Piemonte di Rai 3, curando servizi e rubriche sportive. Castellotti era anche direttore di Il Dossier, un giornale online dedicato alle auto.